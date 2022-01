https://it.sputniknews.com/20220111/meta-chiede-ai-suoi-dipendenti-di-fare-dose-booster-contro-il-covid-14580492.html

Meta chiede ai suoi dipendenti di fare dose booster contro il Covid

Meta chiede ai suoi dipendenti di fare dose booster contro il Covid

La società americana di Mark Zuckerberg ha chiesto ai suoi dipendenti di sottoporsi alla rivaccinazione contro il Covid-19. 11.01.2022, Sputnik Italia

L'americana Meta, proprietaria del social network Facebook, sta posticipando il ritorno dei dipendenti in ufficio e intende richiedere loro di sottoporsi alla vaccinazione di richiamo contro il coronavirus, ha riferito Bloomberg, citando un portavoce della società. All'inizio di dicembre la compagnia ha annunciato l'intenzione di aprire completamente i suoi uffici negli Stati Uniti entro la fine di gennaio. Ora, secondo l'interlocutore dell'agenzia, il rientro in ufficio dei dipendenti è previsto per il 28 marzo. Chiarisce che i dipendenti Meta possono richiedere il telelavoro per continuare a lavorare da casa per i prossimi 3-5 mesi.

