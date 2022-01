https://it.sputniknews.com/20220111/messico-il-presidente-nuovamente-positivo-al-covid-19-sintomi-lievi-14569225.html

Messico, il presidente nuovamente positivo al COVID-19: "Sintomi lievi"



11.01.2022

Questa è la seconda volta, finora, dall’inizio della pandemia, che il Presidente AMLO si trova a dover annunciare di essere stato contagiato dal COVID-19. Pur manifestando "sintomi lievi", ha comunicato che si terrà in autoisolamento.L'annuncio del presidente avviene nel mezzo di un aumento dei contagi da coronavirus, dovuto all'avanzata della variante Omicron.La scorsa settimana, il Messico ha raggiunto i 4 milioni di casi cumulativi di COVID-19 e ha superato i 300.000 morti.AMLO ha chiarito che svolgerà solo lavori d'ufficio e ha informato che sarà il Segretario degli Interni, Adán Augusto López, a sostituirlo nelle conferenze stampa e in altri eventi pubblici.Il presidente messicano era già risultato positivo al COVID-19 quasi un anno fa, il 25 gennaio 2021, quando il paese latinoamericano stava attraversando un'altra ondata di contagi durante la stagione invernale.Anche in quell’occasione i suoi sintomi manifestati furono lievi e non fu necessario il ricovero.

