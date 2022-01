https://it.sputniknews.com/20220111/india-una-scimmia-uccide-un-bambino-di-tre-mesi-gettandolo-in-un-pozzo-dacqua-14579833.html

India, una scimmia uccide un bambino di tre mesi gettandolo in un pozzo d'acqua

Sempre più spesso le bande di scimmie si rendono pericolose per gli esseri umani, per questo il governo ha deciso per la sterilizzazione. 11.01.2022, Sputnik Italia

Una scimmia ha strappato dalla culla un bambino di appena tre mesi e lo ha ucciso gettandolo in una cisterna d'acqua. L'incidente straziante è avvenuto nella tarda notte di sabato in India, a a Gadhi Kalanjari, nel distretto di Baghpat nell'Uttar Pradesh, a soli 34 km a sud della capitale Delhi, secondo quanto riporta la stampa nazionale. Il neonato è stato ritrovato che galleggiava privo di sensi in un serbatoio d'acqua. E' stato immediatamente portato all'ospedale di Delhi, ma i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Diverse città dell'India si trovano ad affrontare da anni le scorribande dei macachi e la gente del posto spesso si lamenta con le autorità. Il governo ha deciso la sterilizzazione per diminuirne il numero.

