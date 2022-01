https://it.sputniknews.com/20220111/germania-no-vax-contro-nuove-restrizioni-anti-contagio---video-14582695.html

Germania: no-vax contro nuove restrizioni anti-contagio - Video

Germania: no-vax contro nuove restrizioni anti-contagio - Video

Lunedì, a Lipsia, in Germania, si sono registrati momenti di tensione e scontri tra gli agenti della polizia e manifestanti, che si sono radunati nel centro... 11.01.2022, Sputnik Italia

Siccome erano previste contro-proteste, nel corso della manifestazione è stata registrata una forte presenza di forze dell’ordine, per prevenire eventuali episodi di violenza tra i dimostranti.Proteste simile si sono verificate anche in altre città tedesche. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza anche a Norimberga per opporsi alle restrizioni anti-contagio, dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato nuove misure volte a contrastare il ceppo Omicron.A Bautzen gli agenti delle forze dell’ordine hanno usato spray al peperoncino per disperdere un gruppo di manifestanti che hanno cercato di sfondare le barriere della polizia.Secondo l’annuncio fatto dal canceliere tedesco Olaf Scholz venerdì, la Germania è pronta ad attuare nuove regole più severe nel settore dell'ospitalità e della ristorazione, dopo i colloqui del governo centrale con i leader regionali. Tra le misure previste figura il 2G plus per i bar e ristoranti, che renderebbe obbligatorio presentare il test negativo anche ai vaccinati che non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo.

