Foggia, le bombe non danno tregua: altre due contro attività commerciali

Ancora bombe ad attività commerciali a Foggia. A San Severo sono stati collocati due ordigni contro due attività commerciali. 11.01.2022, Sputnik Italia

mafia

Gli ordigni sono esplosi in via Cecchia Rispoli e in via Leone Mucci, riporta il FoggiaToday.I danni riportati alle attività commerciali sono considerati ingenti. Con questi due attentati siamo a quattro attacchi contro negozi a San Severo dall'inizio del 2022, che salgono a sei, se si contano quelli del Foggiano.Gli esplosivi sono esplosi quasi in contemporanea, intorno alle ore 3 del mattino di martedì 11 gennaio. Nel mirino un parrucchiere del paese, il cui locale si è incendiato a seguito dell’esplosione, mandando in fumo tutta la strumentazione e l’arredo interno.Il secondo episodio ha causato danni ad una attività di fuochi pirotecnici, qui i danni sono stati minori e hanno interessato la saracinesca e l’ingresso dell’attività.Sul posto sono giunti, in entrambi i casi, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e i carabinieri, che conducono le indagini.

