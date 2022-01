https://it.sputniknews.com/20220111/de-luca-su-tutte-le-furie-attacca-draghi-demagogico-e-sconcertante-14577781.html

De Luca su tutte le furie attacca Draghi: "demagogico e sconcertante"

Le scuole devono restare aperte, come aperto è tutto il resto del Paese, altrimenti è un ritorno al passato. Questo il messaggio pacato del presidente del... 11.01.2022, Sputnik Italia

E il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non l’ha presa bene ed è andato su tutte le furie, perché ha ritenuto quel passaggio direttamente legato alla sua decisione di non riaprire le scuole in Campania dopo la pausa natalizia.De Luca è stato battuto in tribunale, la sua ordinanza è stata stracciata dalla decisione del Tar della Campania su ricorso di un gruppo di genitori e della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’Avvocatura di Stato.Il presidente della Campania ha quindi aggiunto:E poi De Luca ha fatto notare che oggi, a scuola, ci sono bambini senza le mascherine Ffp2, perché nessuno le ha mandate, e classi costrette a fare lezione con le porte e le finestre aperte, per far arieggiare.Ma il presidente De Luca è un fiume in piena, e ha aggiunto:E ha detto questo, De Luca, in riferimento all’elezione del presidente della Repubblica, perché lui ha “la sensazione però che saremo chiamati tutti quanti a dire da qui al presidente della Repubblica che in Italia va tutto bene, che l'economia gira, che le scuole sono aperte e che viviamo nel migliore dei mondi possibili”.

