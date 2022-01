https://it.sputniknews.com/20220111/dalla-lombardia-proposta-per-far-lavorare-nei-reparti-covid-operatori-sanitari-positivi-con-3-dosi-14581768.html

Dalla Lombardia proposta per far lavorare nei reparti Covid operatori sanitari positivi con 3 dosi

Dalla Lombardia proposta per far lavorare nei reparti Covid operatori sanitari positivi con 3 dosi

Sullo sfondo della crescita dei contagi e dei ricoveri che sta avvenendo in Italia per la variante Omicron, solo oggi i ricoverati nei reparti Covid sono aumentati di 727 raggiungendo il totale di 17.067, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 1.677 a fronte di 185 ingressi, in un'intervista ad Adnkronos Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, cronicità e continuità assistenziale all'Asst Ovest Milanese, ha sostenuto l'idea di far lavorare medici e operatori sanitari nei reparti Covid positivi, a condizione che abbiano effettuato la dose booster e siano asintomatici.Secondo Mazzone in termini percentuali le ospedalizzazioni sono ora di gran lunga inferiori alle precedenti ondate, ma dal momento che i contagi sono molti di più questo fattore positivo si annulla.Ha poi evidenziato come la maggior pressione sulle intensive derivi da pazienti no-vax, dal momento che in loro più frequentemente la malattia si aggrava con la polmonite, tuttavia ha riconosciuto che in alcuni soggetti, in particolare i più fragili dal punto di vista clinico, il vaccino non funziona come dovrebbe.Infine ha ribadito la sua posizione "controcorrente" da sempre sostenuta, secondo cui i guariti dal Covid sviluppino un'immunità più forte rispetto ai vaccinati, notando come "anche in questa quarta ondata non abbiamo ricoverati che hanno fatto il Covid precedentemente, che come da sempre sosteniamo non andavano vaccinati perché in base ai dati disponibili l'immunità naturale protegge più del vaccino".Ricordiamo che nell'ultimo giorno in Italia sono stati registrati 220.532 nuovi contagi di Covid, il record assoluto dall'inizio della pandemia, ha rivelato il bollettino del ministero della Salute.

