Covid, Ricciardi: "Gestirlo come un'influenza? Non ci sono le condizioni"

Covid, Ricciardi: "Gestirlo come un'influenza? Non ci sono le condizioni"

Le dichiarazioni del consigliere del ministro Speranza arrivano dopo l'annuncio del premier spagnolo, Pedro Sanchez, di valutare una gestione endemica del... 11.01.2022, Sputnik Italia

"E' il desiderio di tutti, ma non ci sono le condizioni" per trattare il Covid-19 come un'influenza stagionale. E' questo il parere di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, che ad Adnkronos ha commentato il nuovo orientamento della Spagna uscire dalla gestione emergenziale della pandemia.La Spagna non intende soltanto cambiare strategia ma aprire "gradualmente e con cautela" un dibattito a livello europeo per valutare l'evoluzione del Covid da pandemia ad malattia endemica, ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez all'emittente Cadena Ser. Per Ricciardi si tratta di un'"aspirazione che condividiamo tutti ma che deve essere consolidata attraverso passaggi concreti e decisioni basate sulla scienza". Il Covid è "una malattia pandemica ancora grave - sottolinea - con virus a trasmissione respiratoria, con tutta una serie di incognite legate alle varianti che possono emergere e che sono emerse in maniera importante nell'anno passato".

