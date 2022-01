https://it.sputniknews.com/20220111/covid-in-usa-nuovo-record-mondiale-di-casi-135-mln-in-un-giorno-14572692.html

Covid in USA, nuovo record mondiale di casi: 1,35 mln in un giorno

Covid in USA, nuovo record mondiale di casi: 1,35 mln in un giorno

Non si arresta la corsa di Omicron nel Paese, triplicata la media dei contagi in due settimane. Lo scorso gennaio era stato raggiunto il record di un milione... 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T14:27+0100

2022-01-11T14:27+0100

2022-01-11T14:27+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9970733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d712220a2a3c23855c19bff69898436.jpg

Gli Stati Uniti segnano un nuovo record mondiale di contagi giornalieri di Covid-19, con 1,35 milioni di nuovi casi di positività registrati questo lunedì, secondo quanto riferisce l'agenzia internazionale Reuters.L'impennata di contagi è dovuta alla rapida diffusione della variante Omicron nel Paese, dove lo scorso 3 gennaio era stato toccato il precedente record di 1,03 milioni di casi in 24 ore. Reuters avverte che nei dati riportati lunedì confluiscono i numeri non comunicati nel fine settimana.Il numero di pazienti ospedalizzati per Covid-19 ha raggiunto il suo massimo storico, con 136.604 ricoveri, superando il record di 132.051 stabilito a gennaio dello scorso anno. Sebbene la nuova variante sia apparentemente meno grave, le autorità sanitarie temono che l'ondata di infezioni possa mettere a dura prova gli ospedali.In aumento anche i decessi, in media 1.700 al giorno, rispetto ai precedenti 1.400, ma entro i livelli dello scorso inverno.Gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo, in termini assoluti, dalla pandemia di Covid-19, con un bilancio di 61.558.507 positivi e 839.500 morti.

https://it.sputniknews.com/20211203/joe-biden-annuncia-nuovo-piano-per-combattere-la-pandemia-di-covid-19-14024745.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa