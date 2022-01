https://it.sputniknews.com/20220111/covid-in-calabria-occhiuto-vuole-il-lockdown-selettivo-i-no-vax-stiano-a-casa-14572033.html

Covid in Calabria, Occhiuto vuole il lockdown selettivo: i "no-vax stiano a casa"

Covid in Calabria, Occhiuto vuole il lockdown selettivo: i "no-vax stiano a casa"

Il presidente della regione ha chiesto al governo la possibilità di fare un lockdown selettivo per i non vaccinati, per non aumentare la pressione sugli... 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T16:58+0100

2022-01-11T16:58+0100

2022-01-11T18:05+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12294459_0:165:1080:773_1920x0_80_0_0_db2b11cb67cf4c246a8a1fdb8c29ebb8.jpg

I non vaccinati devono restare a casa, per non aumentare la pressione sulla sanità regionale. Lo ha detto stamattina il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, annunciando di aver chiesto al governo la possibilità di un lockdown selettivo.Occhiuto ha spiegato di aver disposto la zona rossa solo a Platì, un comune con meno del 30% di vaccinati."Qualche settimana fa sono andato in questa cittadina reggina, ho fatto aprire un centro vaccinale ed ho detto agli abitanti: vaccinatevi o vi metto in zona rossa. Il primo giorno si sono vaccinati in 40, il secondo in 20, poi sempre meno. E adesso sono in zona rossa, e resteranno a casa", ha spiegato, specificando di essere contrario ad ogni restrizione di libertà per i vaccinati.Ad oggi, in Calabria il bilancio della pandemia di Covid è di 128.900 positivi e 1.767 decessi. Nell'ultimo bollettino, comunicato ieri, sono stati segnalati 1.616 nuovi casi e 5 morti per complicazioni da infezione da coronavirus.Il presidente Occhiuto ha disposto che per uscire dalla quarantena sarà sufficiente attendere l'esito negativo del tampone del test antigenico rapido.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia