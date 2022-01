https://it.sputniknews.com/20220111/covid-bassetti-basta-col-rapporto-giornaliero-siamo-gli-unici-al-mondo-a-farlo-14569654.html

Covid, Bassetti: "Basta col rapporto giornaliero, siamo gli unici al mondo a farlo"

Covid, Bassetti: "Basta col rapporto giornaliero, siamo gli unici al mondo a farlo"

Per l'infettivologo, è necessario cambiare il modo di "contare" i numeri del coronavirus, per gestire la pandemia senza diffondere il panico per i contagi. 11.01.2022

2022-01-11

La modalità di gestione del Covid deve cambiare. Ne è convito il primario di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, che ai microfoni de L'Italia s'è desta su Radio Cusano Campus suggerisce di "finirla" con il bollettino giornaliero.Secondo l'infettivologo, non si può continuare a considerare malato di Covid chi è ricoverato in ospedale per altre patologie, ma risulta positivo al tampone. Piuttosto, bisogna specificare se i nuovi casi "sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa". Dire che "abbiamo 250mila persone con tampone positivo", prosegue Bassetti, ci fa fare "solo brutta figura" perché "sembra che vada tutto male e invece non è così", quando nella realtà "altri paesi che hanno molti più contagi di noi" li gestiscono in maniera diversa.Bassetti, dunque, dà ragione al premier Mario Draghi quando afferma che gran parte dei problemi dipendono da chi rifiuta il vaccino.Un rapporto diffuso oggi da SkyTg24 mostra che i non vaccinati, pur essendo il 10% della popolazione maggiore di 12 anni, occupano il 65% delle terapie intensive Covid negli ospedali. Nel periodo tra il 19 novembre e il 19 dicembre, i ricoveri per milione di persone tra i non vaccinati sono 1.242, mentre quelli tra i vaccinati con richiamo sono 67. Emerge che i non vaccinati rischiano di finire in ospedale 19 volte in più rispetto a chi ha fatto il vaccino.

