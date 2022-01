https://it.sputniknews.com/20220111/cosi-fan-tutte-studio-scientifico-sul-clitoride-rivela-vita-sesso-segreti-e-piaceri-dei-delfini-14576632.html

Così fan tutte: studio scientifico sul clitoride rivela vita, sesso, segreti e piaceri dei delfini

Ai biologi marini non erano passate inosservate certe particolari abitudini sessuali dei delfini, in particolar modo delle femmine di tale specie. Una recente... 11.01.2022, Sputnik Italia

Tutti sanno che il tursiope, meglio noto come delfino, è un animale particolarmente intelligente. Ma non tutti ne conoscono le abitudini più ‘intime’, che questi cetacei raramente mostrano in pubblico nei delfinari.I biologi marini, che sono maggiormente in confidenza con questa specie, sono al contrario da sempre al corrente di certe abitudini ‘private’.Per capire bene come mai questi animali siano così attivi e se le loro abitudini siano semplici giochi visti con malizia dagli occhi umani, oppure se effettivamente si tratti di vera e propria voluttà sessuale, un team di scienziati è andato ad indagare più da vicino, a partire dai corpi rinvenuti privi di vita, per cause naturali, di 11 esemplari femminili.Di particolare interesse è risultato lo studio del clitoride di questa specie, cui è stato specificatamente dedicato un intero articolo scientifico, apparso sulla rivista specializzata Current Biology.A quanto pare, affermano i ricercatori, il clitoride della femmina di delfino sarebbe ancora più sensibile e funzionale di quello della donna. Oltre ad essere più grande, è anche più esposto e più vicino all’ingresso della vagina. Inoltre, l'intero organo ha una curva a forma di S, il che suggerisce che può sporgere ancora di più quando eretto e durante la copulazione sarebbe impossibile evitare la frizione e la stimolazione con il pene del maschio.La scansione dei clitoridi degli esemplari deceduti ha rivelato che questi organi possiedono una straordinaria abbondanza di tessuto erettile, con vasi sanguigni che tracciano da vicino la grande concentrazione di terminazioni nervose, come nell’essere umano, indice che tutto ciò non possa che essere legato al piacere fisico."Dato che l'intero bacino dei delfini è così diverso da quello degli umani, è stato sorprendente vedere quanto invece fossero simili a noi le strutture di questo organo", ha affermato la Brennan, che si augura di poter approfondire la ricerca, per svelare ulteriori segreti di questi straordinari animali.

