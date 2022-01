https://it.sputniknews.com/20220111/corea-del-nord-lanciato-secondo-missile-balistico-a-meno-di-una-settimana-dal-primo-14567923.html

Corea del Nord, lanciato secondo missile balistico a meno di una settimana dal primo

La Corea del Nord avrebbe nuovamente lanciato un missile balistico nelle acque tra la Corea del Sud e il Giappone, ha affermato stamane il ministero della... 11.01.2022, Sputnik Italia

Il lancio è avvenuto a meno di una settimana dal primo test eseguito nel 2022 di quello che Pyongyang, il 6 gennaio, aveva definito un'arma "ipersonica".Il missile pare abbia impattato al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, che si estende per 200 miglia nautiche (370 km) dalla sua costa nel Mar del Giappone, ha riferito Kyodo News, citando fonti governative.Il lancio risulta essere il secondo in pochi giorni, dato che la scorsa settimana Pyongyang aveva affermato di aver testato con successo un nuovo "missile ipersonico", fornendo potenzialmente al paese un'altra arma in grado di eludere le difese missilistiche.La Corea del Sud, tuttavia, aveva sostenuto quantomeno "esagerate" le affermazioni del Nord, sostenendo piuttosto che si fosse trattato di una normale arma balistica, che può essere intercettata.Resta un fatto che negli ultimi mesi la Corea del Nord abbia testato un'intera gamma di nuovi sistemi d'arma sempre più potenti, compreso persino un missile lanciato da sottomarino e un missile da crociera a lungo raggio, ritenuto in grado di consegnare una bomba nucleare al Giappone, nonché un'arma lanciata da un treno e missili cruise che Pyongyang sostiene essere ipersonici.Parlando con i giornalisti, nel corso della giornata, il primo ministro Fumio Kishida ha definito i ripetuti test missilistici del Nord "estremamente deplorevoli", aggiungendo che il Giappone sta analizzando le caratteristiche del lancio, arrivato dopo che sei paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno esortato la Corea del Nord a cessare le "azioni destabilizzanti" in una dichiarazione congiunta alle Nazioni Unite.

