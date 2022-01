https://it.sputniknews.com/20220111/colle-tajani-non-accettiamo-veti-su-berlusconi-14568653.html

La candidatura è reale e non di bandiera, il leader azzurro ha i numeri per il Quirinale, per il vicepresidente di FI, che vede nel gruppo misto "il punto... 11.01.2022, Sputnik Italia

Silvio Berlusconi sta bene e la sua candidatura al Colle per il centrodestra sarà reale e non di bandiera. Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera.Tajani ha poi ricordato che Berlusconi è "uno dei padri fondatori del governo Draghi" e la sua elezione al Quirinale "sarebbe la conclusione di un percorso di concordia nazionale: nello spirito del discorso di Onna".I numeri "ci saranno", secondo il vicepresidente azzurro, perché "nessuno ha una base di partenza ampia come la sua". La strategia è quella di costruire un consenso ampio, puntando al gruppo misto e ad Italia viva.Lo scenario politico all'orizzonte potrebbe essere quello di un Paese con Berlusconi al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi, l'unico "in grado di preservare la maggioranza" nell'interesse nazionale."L’Italia - ha aggiunto - ha bisogno di stabilità, ha bisogno di un governo saldo e di una forte personalità alla guida". "Il piano B - conclude - prevede ancora un cognome con la B. Cioè Berlusconi.

