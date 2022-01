https://it.sputniknews.com/20220111/berlusconi-contro-elezione-draghi-al-quirinale-avremmo-elezioni-anticipate-14568435.html

Berlusconi contro l'elezione di Draghi al Quirinale: avremmo elezioni anticipate

Berlusconi contro l'elezione di Draghi al Quirinale: avremmo elezioni anticipate

Silvio Berlusconi torna a Roma per seguire da vicino gli sviluppi sull’elezione del presidente della Repubblica. 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T08:46+0100

2022-01-11T08:46+0100

2022-01-11T09:02+0100

silvio berlusconi

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13097356_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_076bf595ad050845431c6eab729ade55.jpg

Il capo di Forza Italia, ancora una volta, si esprime negativamente sull'elezione a Capo dello Stato dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi: “Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in un voto anticipato”, ha detto, come riportato dal TgCom24. “Senza Draghi al governo, Forza Italia uscirebbe dalla maggioranza”, ha aggiunto.Enrico Letta ha risposto con durezza alle parole di Silvio Berlusconi, affermando che il Cavaliere è un “capo di partito” e come tutti i capi di partito “è divisivo”.Ecco perché Letta considera “molto gravi” le dichiarazioni del Cavaliere.Intanto, i sondaggisti più in vista in Italia, hanno pronosticato su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica italiana.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silvio berlusconi, politica italiana