https://it.sputniknews.com/20220111/bara-avvolta-con-svastica-per-i-funerali-di-un-militante-di-forza-nuova-la-parrocchia-stigmatizza-14573036.html

Bara avvolta con svastica per i funerali di un militante di Forza Nuova, la parrocchia stigmatizza

Bara avvolta con svastica per i funerali di un militante di Forza Nuova, la parrocchia stigmatizza

Il fatto è avvenuto quando alcuni parlamentari del Pd hanno presentato un'interrogazione, per chiedere ancora una volta al governo di agire per sciogliere il... 11.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-11T18:56+0100

2022-01-11T18:56+0100

2022-01-11T18:56+0100

italia

società

neonazismo

forza nuova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/922/37/9223732_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_88aa74029110dd6f14c99e21ee69d9f1.jpg

Polemiche e sdegno per i funerali, celebrati lunedì 10 gennaio, di una dirigente di Forza Nuova, Alessia Augello, soprannominata dagli amici Tungsy, morta a 44 anni, dopo che i militanti del gruppo di estrema destra, una volta che il feretro era uscito dalla chiesa della parrocchia di Santa Lucia, lo hanno avvolto con la bandiera della Germania nazista, con al centro ben visibile la svastica. Inoltre, i militanti hanno gridato "presente!"Con un post su Facebook, la parrocchia ha preso le distanze dall'accaduto, sostenendo di non essere al corrente dell'iniziativa dei militanti di Forza Nuova, così come ha sottolineato che si tratta di "ideologie estremiste lontane dal messaggio del Vangelo di Cristo".Intanto, la Digos, dopo aver visionato le immagini, ha aperto un'inchiesta. A quanto si apprende, alcune persone sono state identificate.Ironia della sorte, nello stesso giorno il deputato dem Andrea Casu aveva presentato un'interrogazione, sottoscritta da oltre 50 parlamentari di centrosinistra, per chiedere di applicare la mozione approvata da Montecitorio il 21 ottobre scorso, in cui si chiede al governo di agire per lo scioglimento di Forza nuova e delle formazioni neofasciste.

https://it.sputniknews.com/20211222/assalto-a-sede-cgil-chiesto-il-giudizio-per-13-indagati-ci-sono-anche-i-leader-di-forza-nuova-14294007.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, neonazismo, forza nuova