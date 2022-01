https://it.sputniknews.com/20220111/asteroide-dal-diametro-di-oltre-un-chilometro-si-avvicina-alla-terra-serve-chiamare-bruce-willis-14582619.html

Asteroide dal diametro di oltre un chilometro si avvicina alla Terra: serve chiamare Bruce Willis?

Asteroide dal diametro di oltre un chilometro si avvicina alla Terra: serve chiamare Bruce Willis?

Il nostro pianeta affronta ogni anno la minaccia di decine di asteroidi, con alcuni scienziati che promuovono tecnologie ambiziose ma costose per evitare il... 11.01.2022, Sputnik Italia

Un asteroide dal diametro di 1,06 chilometri passerà vicino alla Terra martedì prossimo, con la Nasa che lo classificherà come un "asteroide potenzialmente pericoloso" per le sue dimensioni e la sua traiettoria. Scoperto per la prima volta dall'astronomo australiano Robert McNaught nel 1994, la roccia spaziale si chiama "Asteroide 7498 (1994 PC1)" ed è destinato a passare entro circa 1,9 milioni di chilometri dalla superficie del nostro pianeta. Potrebbe sembrare molto, ma nel vasto vuoto dello spazio, in realtà è una distanza relativamente piccola. Ad esempio, Marte, il pianeta che agenzie spaziali, miliardari e astronomi di tutto il mondo stanno cercando di studiare ed esplorare, si trova a circa 342 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Gli appassionati di astronomia potranno osservare il sorvolo dell'asteroide 7498 usando piccoli telescopi commerciali. EarthSky.org fornisce maggiori dettagli sulla traiettoria prevista della roccia spaziale, riferendo che dovrebbe essere visibile contro le stelle mentre sfreccia oltre il nostro pianeta a causa delle sue enormi dimensioni e vicinanza. Si prevede che il passaggio ravvicinato sarà il più vicino al nostro pianeta in oltre 200 anni prima di riprendere un nuovo giro.

