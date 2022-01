https://it.sputniknews.com/20220111/arrivi-illegali-in-ue-nel-2021-sopra-i-livelli-pre-pandemici-14578940.html

Arrivi illegali in UE nel 2021 sopra i livelli pre-pandemici

Il numero di attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'Unione europea nel 2021 è stimato in quasi 200.000, numero superiore ai livelli...

Secondo l'agenzia, l'aumento della migrazione illegale è stato causato non solo dall'eliminazione delle restrizioni Covid-19 sulla mobilità globale, ma anche da altri fattori, tra cui la situazione al confine UE-Bielorussia e la rotta dei Balcani.I migranti che hanno cercato di attraversare i confini dell'UE nel 2021 erano per lo più siriani, tunisini, marocchini, algerini e afghani.La rotta del Mediterraneo centrale resta la più utilizzata, rappresentando un terzo di tutti i passaggi di frontiera non autorizzati, secondo il comunicato.L'Europa ha avuto a che fare con un afflusso di rifugiati dall'Afghanistan e dai paesi vicini da quando i talebani (sotto sanzioni ONU per attività terroristiche) hanno preso il controllo del paese all'inizio di settembre. Un'altra crisi dei migranti si è sviluppata al confine dell'UE con la Bielorussia, con un picco in estate e in autunno.

