Arriva il super green pass: la vita continua, ma lentamente - Foto

Arriva il super green pass: la vita continua, ma lentamente - Foto

È entrato in vigore, il 10 gennaio, il nuovo Decreto in materia di Covid. Cerchiamo di capire come il Paese vive e vivrà questi cambiamenti.

Dal 10 gennaio, per entrare in metro o per salire su autobus o tram, ci vuole il super green pass (quello che viene rilasciato dopo la vaccinazione o dopo essere guarito dal Covid). Insomma, servirà per accedere a tutto il trasporto pubblico, oltre ai treni locali, regionali o a lunga percorrenza.Senza super green pass non si potrà più entrare nei bar o nei ristoranti, siano essi all’aperto o al chiuso, nelle palestre, nelle SPA, ma neanche accedere a fiere, convegni e alberghi. Ciò ha già causato parecchi disagi ai visitatori internazionali della Pitti Immagine Uomo, che si svolge da oggi a Firenze e, probabilmente, ne causerà tanti anche all’Expo Riva Schuh, fiera internazionale delle calzature in programma dal 15 al 18 gennaio 2022 a Riva del Garda, perché, anche se si è vaccinati a ciclo completo, ma con un vaccino non ancora approvato dall’ Ema (ad esempio lo Sputnik V), non sarà possibile entrare, anche se è già stato acquisito e montato lo stand in fiera.Ma torniamo alle strade delle grandi città, Milano ad esempio. È il periodo dei saldi e di solito il capoluogo lombardo, soprattutto nel quadrilatero della moda, è pieno di turisti stranieri che fanno scorte di abbigliamento firmato, ma adesso via Montenapoleone è vuota. Pochissimi stranieri, poche persone dentro ai negozi, ma forse la colpa è del lunedì.Anche Piazza Duomo è semivuota. Al posto dell’albero di Natale c’è il tronco tagliato di un abete, tristissimo, che quasi piange. Sarebbe il caso di portarlo via al più presto, ma non si vede nessun lavoratore. Hanno tolto anche l’albero in Galleria, ma non si sa cosa sia rimasto dietro alle transenne che hanno montato per chiudere l’area.Dal 20 gennaio si entrerà dai parrucchieri con il green pass (quello base, quindi per poter lavare i capelli si potrà fare solo il tampone), obbligo esteso, dal 1° febbraio, anche ai negozi e ai centri commerciali.I trasporti locali sembrano più vuoti. Ma i non vaccinati non erano solo il 10%? O le persone non prendono i mezzi per paura di contagiarsi? Può essere. Probabilmente sarà difficile trovare molte persone sprovviste di super green pass, anche perché la multa è salatissima: a partire da 400 euro.Ma non si vedono i controlli, c’è chi dice che siano fatti a campione. Ma in TV li hanno fatti vedere e hanno annunciato le prime multe.La vita continua, ma lentamente, come un anno fa, quando si sperava che con il vaccino si sarebbe usciti presto dalla pandemia. Adesso la speranza è l’ultima a morire. Ma i tempi si allungano sempre di più.E mentre in Spagna hanno deciso di trattare il Covid come un’influenza comune, in Italia partono ancora ristringimenti, e ogni giorno in TV c’è il “bollettino di guerra”, con i dati giornalieri sul Covid. Molti paesi hanno smesso di pubblicare il bollettino, ma in Italia continuano.L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione della redazione

