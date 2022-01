https://it.sputniknews.com/20220111/arabia-saudita-e-svolta-arrivano-le-donne-tassiste-14574196.html

Arabia Saudita, è svolta: arrivano le donne tassiste

Con 200 rial, l’equivalente di 53 dollari, le donne saudite potranno ora conseguire la licenza per guidare un taxi. 11.01.2022, Sputnik Italia

In Arabia Saudita le donne possono guidare l’auto soltanto dal 2016, e da allora in 174mila hanno preso la patente, per emanciparsi da una cultura maschilista che le vedeva relegate a compiti specifici.Nel paese mediorientale, che dal 2016 ha avviato un processo di riforma che prevede anche maggiori diritti per le donne, il lavoro femminile è aumentato del 19% nel 2016, anno di inizio del piano Saudi Vision 2030, e del 33% nel 2020, anno di inizio pandemia.I diritti delle donne in Arabia SauditaAltra notizia, sul piano dei diritti civili, che arriva dall’Arabia Saudita riguarda la liberazione della principessa Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, 57 anni, cugina di Mohammed bin Salman, che era detenuta dal 2019 insieme alla figlia senza un'accusa specifica, riporta Il Fatto Quotidiano. Mentre a giugno dello scorso anno erano state liberate due attiviste, dopo tre anni di carcere.La principessa aveva criticato le leggi restrittive imposte alle donne in Arabia Saudita. Leggi che a distanza di tre anni sono state modificate, con la revoca di quelle penalizzanti. Tra queste, proprio la possibilità di guidare un taxi dopo avere conseguito la licenza.

