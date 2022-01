https://it.sputniknews.com/20220111/alexa-lassistente-vocale-volera-sulla-luna-14574165.html

Alexa, l'assistente vocale volerà sulla Luna

A bordo della navicella Artemis senza equipaggio della Nasa, diretta sulla Luna, ci sarà l'assistente digitale ad attivazione vocale Alexa e la tecnologia di... 11.01.2022, Sputnik Italia

La navicella spaziale Orion della Nasa ha computer più moderni. Tuttavia, sono lontani dai supercomputer: sono basati su chip "preistorici" del 2002. Dal momento che c'è un ritardo del segnale di due secondi tra la Terra e la Luna, e la comunicazione nello spazio non può essere definita affidabile, Alexa dovrà lavorare in modo indipendente, non essendo in contatto con i grandi database di internet da cui dipende la sua versione terrestre. Il sistema Callisto, appositamente sviluppato, aiuterà in questo.Inoltre, si sta valutando la possibilità di accedere allo stato del volo e alla telemetria attraverso questo sistema. Callisto consentirà inoltre al personale di terra di seguire il volo tramite dispositivi abilitati per Alexa, secondo gli sviluppatori.Inoltre, la tecnologia consentirà agli astronauti di ricevere informazioni da internet, rimanere in contatto con le loro famiglie e persino fungerà da interlocutore per le lunghe missioni.

