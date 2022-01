https://it.sputniknews.com/20220111/abusi-su-donne-a-milano-18-ragazzi-perquisiti-3-sono-minorenni-14569355.html

Abusi su donne a Milano: 18 ragazzi perquisiti, 3 sono minorenni

La caccia al branco che ha palpeggiato e usato violenza contro almeno 9 donne in Piazza Duomo a Milano, nella notte di Capodanno, procede da parte delle forze... 11.01.2022, Sputnik Italia

Martedì 11 gennaio sono stati perquisiti, tra Milano e Torino, 18 giovani, ad opera della Polizia di Stato delle Questure di Milano e di Torino.L’operazione è scattata al termine dell’analisi dei video postati sui social network, che hanno portato alla luce almeno tre differenti episodi di violenza su nove ragazze.La Squadra mobile di Milano si è avvalsa anche dell’analisi delle immagini di sorveglianza presenti in Piazza Duomo e nella Galleria, a quelle presenti nella zona e grazie alle testimonianze delle vittime.In totale, sono stati perquisiti quindici maggiorenni e tre minorenni, con una età compresa tra i 15 anni ed i 21 anni.La Polizia scientifica sta utilizzando software forensi, in grado di effettuare l’analisi dei volti e il riconoscimento facciale. Secondo quanto riportato da Fanpage, gli agenti di polizia avrebbero sequestrato i dispositivi elettronici e alcuni indumenti appartenuti ai giovani perquisiti.Al momento non risultano indagati.

