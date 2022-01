https://it.sputniknews.com/20220110/violenze-in-duomo-insulti-alla-dem-sotto-il-post-del-viceministro-morelli-offese-da-condannare-14555315.html

Violenze in Duomo, insulti alla Dem sotto il post del viceministro. Morelli: "Offese da condannare"

Polemiche per le frasi sessiste comparse sotto un post in cui il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, sulla segretaria del Pd di Milano, Silvia Roggiani, che aveva definito le violenze in Duomo figlie del "patriarcato". I commenti sono stati rimossi ma i Dem chiedono le "dimissioni".

È scontro tra Pd e Lega sulle violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Al centro della polemica c’è un post pubblicato sui canali social del viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile, Alessandro Morelli, sulle parole della segretaria milanese del Pd, Silvia Roggiani, che aveva definito le molestie alle due ragazze in centro “figlie di una cultura patriarcale della nostra società”.“Fanno arrivare qui decine di migliaia di persone senza alcun controllo né preoccupazioni su come possano integrarsi, poi però se succede qualcosa è colpa della ‘nostra società’ e del ‘patriarcato’”, aveva commentato il viceministro leghista. Una presa di posizione legittima. Il problema è che in pochi minuti il post si è riempito di commenti, quasi tutti di insulti indirizzati alla Roggiani.La segretaria del Pd milanese ha denunciato come tra le frasi postate dai follower del leghista ci fossero anche minacce e inviti allo stupro. Le frasi incriminate sono state subito “censurate”, come ha fatto sapere lo stesso Morelli nella serata di ieri. Ma non è bastato a fermare le polemiche. Ad intervenire, nella serata di ieri, è stato anche il segretario Dem, Enrico Letta, che ha definito “semplicemente inaccettabile” il comportamento del leghista. “La responsabilità è sempre di chi sta al timone, in questo caso il viceministro Morelli, che neanche si è scusato: una vergogna!”, attacca anche la deputata del Pd, Laura Boldrini, mentre Pierfrancesco Majorino, europarlamentare dello stesso partito ha chiesto al viceministro di dimettersi. La destinataria degli insulti da parte degli utenti, Silvia Roggiani, parla di “gogna”. “Non so se deciderà di vergognarsi per questa cosa. Ma si ricordi che in democrazia bisogna dire quello che si pensa ed essere liberi di poterlo fare”, ha poi detto rivolgendosi direttamente al viceministro.La replica di Morelli è secca: “Mi sarebbe piaciuto vedere la stessa indignazione anche nei confronti delle violenze di cui numerose ragazze sono state fisicamente vittime in una città ormai fuori controllo”. “Sono certo – ha aggiunto - che, dopo il ‘disorientamento’ iniziale, anche il Pd milanese sarà pronto a fare la sua parte”.

