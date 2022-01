https://it.sputniknews.com/20220110/ucraina-chiede-a-germania-misure-punitive-preventive-contro-russia-per-far-saltare-nord-stream-2-14559936.html

Ucraina chiede a Germania "misure punitive preventive" contro Russia per far saltare Nord Stream 2

Nord Stream 2 è un gasdotto da 10,5 miliardi di dollari e 1.230 km di lunghezza che va dalla Russia alla Germania nord-orientale attraverso i fondali del Mar... 10.01.2022, Sputnik Italia

Berlino dovrebbe rinunciare al progetto Nord Stream 2 nell'ambito delle misure "dure" che dovrebbero essere adottate collettivamente dall'Occidente contro la Russia per scongiurare l'escalation della crisi ucraina, ha affermato l'ambasciatore ucraino in Germania Andriy Melnyk. "Al fine di prevenire una nuova invasione russa, i nostri partner in Europa e negli Stati Uniti dovrebbero adottare misure punitive preventive molto severe contro Mosca prima che Putin estenda il suo intervento militare, e non dopo, quando è troppo tardi", ha detto Melnyk, parlando oggi ai giornalisti del gruppo editoriale Funke. Melnyk non ha chiarito cosa guadagnerebbe dal rifiuto di Nord Stream 2 la Germania, che dipende dal gas naturale per oltre un quarto del suo consumo totale di energia e che si è trovata con una domanda in crescita di combustibili fossili puliti dopo aver ridotto la dipendenza dal carbone e dall'energia nucleare, in particolare nel freddo inverno che sta affrontando l'Europa.A metà dicembre l'associazione tedesca degli operatori di stoccaggio del gas sotterraneo ha affermato che le riserve nazionali erano scese al di sotto del 60%, arrivando ad un "livello storicamente basso" rispetto agli anni precedenti, inoltre ha avvertito che la quantità di gas stoccata sarebbe scesa ulteriormente a livelli potenzialmente pericolosi entro febbraio.

