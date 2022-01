https://it.sputniknews.com/20220110/separazioni-tra-no-vax-e-pro-vax-e-boom-di-richieste-in-italia-14559368.html

Separazioni tra no-vax e pro-vax: è boom di richieste in Italia

Separazioni tra no-vax e pro-vax: è boom di richieste in Italia

Scene di ordinaria separazione tra le mura domestiche? Non proprio, perché ai consueti casi di richieste di separazione, al tempo della pandemia, si aggiungono... 10.01.2022, Sputnik Italia

E così succede che la pandemia ti divide perché uno non si vuol vaccinare e l’altra/o crede che il vaccino sia importante per la salute propria e magari anche di coppia, se proprio non ci si vuol allontanare troppo.E capita anche che la pandemia ti divide perché ti porta via il lavoro, per giunta. Il clima in famiglia diventa allora incandescente e basta poco a infiammare il pavimento delle emozioni. E così la coppia e il matrimonio finisce davanti all'avvocato.Non è una storia di finzione, ma è quanto sta accadendo come effetto collaterale della pandemia a molte coppie.In particolare la storia riguarda il Casertano dove sono sempre di più anche i genitori che entrano in crisi quando si affronta il problema della vaccinazione dei figli.A lanciare l'allarme è l'avvocato matrimonialista Carmen Posillipo che ora è sommersa da richieste di separazione. Il legale fa anche sapere che la vaccinazione dei figli di coppie già "scoppiate" sta diventando motivo di dissidio al pari delle cause cosiddette classiche. Secondo i dati in suo possesso, a essere maggiormente contrari alla somministrazione del vaccino sono soprattutto gli uomini.Una vera emergenza nella emergenza. Da un punto di vista sociale, al termine di questa pandemia saranno tanti i cocci da raccogliere e non tutti si potranno rimettere al loro posto.

