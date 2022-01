https://it.sputniknews.com/20220110/scuole-chiuse-il-sottosegretario-sasso-conferma-che-il-governo-impugnera-tutte-le-ordinanze-14557462.html

Scuole chiuse, il sottosegretario Sasso conferma che il governo impugnerà tutte le ordinanze

Scuole chiuse, il sottosegretario Sasso conferma che il governo impugnerà tutte le ordinanze

Senza esclusioni di ordinanza. Il governo impugnerà qualsiasi ordinanza adottata in Italia per la chiusura delle scuole. Lo ha ribadito il sottosegretario... 10.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-10T13:45+0100

2022-01-10T13:45+0100

2022-01-10T13:45+0100

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/813/44/8134409_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_b2ed15c174471ab27cace1d5691db403.jpg

Questi ha spiegato che “la norma consente la chiusura delle scuole in determinati territori circoscritti qualora la situazione lo preveda. Qualora la situazione non lo preveda, a differenza dell'anno scorso”, scatterà l’impugnazione da parte del governo riporta TgCom24.Intanto l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Napoli, ha presentato ricorso presso il Tar della Campania contro l’ordinanza regionale emessa lo scorso 7 gennaio dal presidente Vincenzo De Luca.Il ricorso è stato presentato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conto del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, che si oppongono alla chiusura delle scuole nella regione.L’impugnazione si affianca a quella già presentata da un gruppo di genitori e presentata alcuni giorni fa al Tar della Campania. Per quest’ultima è atteso il deposito delle documentazioni da parte della Regione Campania entro questa mattina.E la Regione Campania, da quanto si apprende da fonti di stampa, ha presentato entro i termini stabiliti (ore 11 del 10 gennaio) la documentazione richiesta dal tribunale amministrativo regionale.Campania in ordine sparsoSe per la primaria (elementari e medie) è intervenuta l’ordinanza di De Luca, per le superiori stanno intervenendo in ordine sparso i sindaci con ordinanze comunali.Avviene ad esempio nell’area del Nolano, dove più sindaci hanno deciso alcuni giorni fa di non riaprire le scuole di ogni ordine e grado.Bisognerà vedere se il governo interverrà direttamente anche sulle singole ordinanze emesse dai vari sindaci, aprendo anche nei loro confronti un conflitto istituzionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola