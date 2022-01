https://it.sputniknews.com/20220110/russia-nuova-divisione-di-carri-armati-dattacco-costituita-nelle-unita-della-flotta-del-pacifico-14560824.html

Russia, nuova divisione di carri armati d'attacco costituita nelle unità della Flotta del Pacifico

Russia, nuova divisione di carri armati d'attacco costituita nelle unità della Flotta del Pacifico

Una nuova divisione d'attacco con carri armati T-80BV è stata costituita nelle unità della Flotta del Pacifico nella regione di Vladivostok. 10.01.2022, Sputnik Italia

Una nuova divisione di carri armati d'attacco, dotata dei tank T-80BV, è stata costituita sulla base della fanteria navale della Flotta del Pacifico della regione di Vladivostok, ha riferito oggi il dipartimento di supporto informativo dell'ufficio stampa del Distretto Militare Orientale per la Flotta del Pacifico. I mezzi sono già stati ricevuti e accettati dal personale specializzato. Il battaglione di carri armati formato come parte dell'unità della fanteria navale inizierà a coordinarsi ed esercitarsi nell'addestramento al combattimento durante il periodo invernale. Una caratteristica distintiva della famiglia dei tank T-80BV è un propulsore elettrico a turbina a gas, per cui il mezzo è stato soprannominato "volante" . Il tank è in grado di accelerare fino a una velocità di oltre 70 km/he di percorrere circa 500 chilometri senza fare rifornimento. Nel Distretto Militare Orientale hanno osservato che i mezzi hanno dimostrato di funzionare bene in condizioni artiche estreme, che corrispondono in gran parte ai rigidi inverni dell'Estremo Oriente russo.

