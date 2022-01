https://it.sputniknews.com/20220110/ricciardi-con-omicron-sfonderemo-i-300-mila-casi-al-giorno-14558813.html

Ricciardi: con Omicron sfonderemo i 300 mila casi al giorno

I vari esperti opinionisti nelle ultime settimane hanno emesso previsioni di contagi con cifre sempre più crescenti. Lo ha fatto ad esempio Fabrizio Pregliasco... 10.01.2022, Sputnik Italia

Ora giunge la previsione anche di Walter Ricciardi, che è docente universitario, ma anche consulente del ministero della Salute, il quale ha innalzato il tetto dei contagi a 300 mila al giorno.Anzi, secondo la sua opinione lo sfonderemo proprio quel tetto:Il picco moltiplicatore“Il picco non lo abbiamo ancora raggiunto”, ha ragionato Ricciardi e “lo si può raggiungere solo se in qualche modo ci si attrezza”.Resta “difficile dire quali numeri rischiamo, però se prevale Omicron c’è un raddoppio di casi ogni 3-4 giorni”. Infatti, ha proseguito la sua analisi Ricciardi, “nei primi dieci giorni di gennaio abbiamo avuto più di un milione di casi, c’è stato un raddoppio rispetto a prima, è chiaro che se non invertiamo la curva epidemica questi raddoppi si susseguiranno, corriamo il rischio di avere centinaia di migliaia di casi al giorno”.In una condizione del genere, faceva notare nei giorni scorsi Bassetti, un altro professore ed opinionista della pandemia, l'Italia potrebbe presto raggiungere l'immunità di gregge secondo la sua opinione personale.Nel frattempo a partire da lunedì 10 gennaio sono entrate in vigore le nuove misure sul super green pass che sono raccolte nell’apposita guida per districarsi tra i divieti imposti ai non vaccinati.

