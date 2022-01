https://it.sputniknews.com/20220110/putin-metodi-di-maidan-sono-stati-usati-in-kazakistan-14553409.html

Putin: "metodi di Maidan" sono stati usati in Kazakistan

Lo ha detto il presidente russo nel corso del vertice dei Paesi della CSTO. 10.01.2022, Sputnik Italia

Nel corso del summit dei leader dei Paesi membri della CSTO il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i "metodi di Maidan*" sono stati usanti nel corso degli ultimi eventi in Kazakistan. Putin ha anche avvertito che gli eventi in Kazakistan non sono il primo e non sarà l'ultimo tentativo di intromettersi nella regione dall'estero.Intanto il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, rivolgendosi a una riunione dei capi dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (CSTO), ha affermato che l'obiettivo principale dei terroristi era minare l'ordine costituzionale, la presa del potere e un tentativo di colpo di stato, mentre parlava dell'ondata delle proteste che hanno colpito il Kazakistan all'inizio di gennaio.Parlando degli eventi in Kazakistan, il presidente russo ha sottolineato che la Russia non permetterà di realizzare scenari di “rivoluzioni colorate” alle sue porte.In riferimento a ciò, Putin ha sottolineato la necessità che la CSTO sviluppi misure congiunte per contrastare il terrorismo e proteggere la sicurezza.* Maidan, in riferimento alla piazza dove si sono svolti i principali scontri in Ucraina iniziati a novembre 2013, e che hanno portato alle dimissioni del presidente ucraino Viktor Janukovich

