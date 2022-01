https://it.sputniknews.com/20220110/pfizer-vaccino-anti-omicron-pronto-a-marzo-14565092.html

Pfizer: vaccino anti-Omicron pronto a marzo

Pfizer: vaccino anti-Omicron pronto a marzo

Il Ceo di Pfizer Albert Bourla ha affermato che a marzo sarà pronto un vaccino efficace contro la variante Omicron. 10.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-10T19:53+0100

2022-01-10T19:53+0100

2022-01-10T19:53+0100

coronavirus nel mondo

pfizer

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13099290_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2e13e3b62b91b339618f8854cd7336f2.jpg

Albert Bourla, Ceo di Pfizer, ha affermato che il siero anti-Covid dell'azienda efficace anche contro la variante Omicron sarà pronto a marzo. Ha notato di non essere ancora sicuro se sarebbe stato necessario un vaccino contro il ceppo Omicron, ma se fosse urgente, l'azienda sarebbe stata pronta.L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito di una riunione di emergenza alla fine di novembre, ha deciso di classificare come "preoccupante" la nuova variante del coronavirus trovata in Sudafrica. L'Oms ha definito il nuovo ceppo B.1.1.529 con la lettera greca Omicron.

https://it.sputniknews.com/20211224/2-dosi-di-pfizer-o-moderna-non-proteggono-contro-omicron-dopo-6-mesi-dicono-scienziati-14331279.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, pfizer, vaccino