Per Mosca la Nato deve rinunciare a militarizzazione dei Paesi membri orientali

Oggi alti diplomatici russi guidati dal viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov si sono incontrati con i rappresentanti statunitensi a Ginevra, in Svizzera... 10.01.2022, Sputnik Italia

La Nato deve rifiutare il principio dello "sviluppo del territorio" militare del suo fianco orientale, ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov in una conferenza stampa dopo le discussioni di lunedì a Ginevra con il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman ed altri funzionari statunitensi.Il diplomatico russo ha avvertito che qualsiasi tentativo da parte degli Stati Uniti e della Nato di ricattare e spaventare la Russia è "inaccettabile" dal punto di vista di Mosca e non produrrà alcun risultato. Colloqui condotti in modo "professionale" Ryabkov ha affermato che i colloqui sono stati difficili, approfonditi, lunghi e pieni di proposte concrete. La parte statunitense non ha tentato di aggirare alcuna questione delicata durante le discussioni e le ha trattate "seriamente", ha osservato.Il viceministro degli Esteri ha inoltre affermato che la parte russa ha ribadito agli omologhi statunitensi durante i colloqui che Mosca non ha assolutamente alcuna intenzione di "invadere" l'Ucraina.Ryabkov ha inoltre confermato che le due parti hanno toccato il futuro del trattato New START e la stabilità strategica in generale, tuttavia questi argomenti non sono stati al centro delle discussioni.Ryabkov ha ipotizzato che la possibilità di ulteriori colloqui in futuro dipenderà dall'esito dei colloqui Russia-Nato di mercoledì a Bruxelles e dalle discussioni presso l'Organizzazione per la cooperazione in Europa a Vienna giovedì.Discussioni 'franche e schiette' La vicsegretario di Stato Wendy Sherman ha definito i colloqui odierni "franchi e schietti". La Sherman ha indicato l'Ucraina come un punto critico nelle discussioni, affermando che gli Stati Uniti rifiutano "fermamente" gli appelli di Mosca a Kiev di non poter aderire alla Nato. Il diplomatico ha inoltre messo in guardia la Russia sulle conseguenze di qualsiasi "attacco" all'Ucraina, dicendo che ci sarebbero "costi e conseguenze significativi, ben oltre quelli che hanno dovuto affrontare nel 2014", se Mosca dovesse invadere.

