Papa: vaccini la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia

Francesco ricorda anche che “I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia”.E poi l’invito alla politica di impegnarsi a “perseguire il bene della popolazione attraverso decisioni di prevenzione e immunizzazione, che chiamino in causa anche i cittadini affinché possano sentirsi partecipi e responsabili”.Tutti devono poter accedere al vaccino, siano essi cittadini del mondo sviluppato che delle regioni del pianeta in via di sviluppo.Ma così non avviene costata con dolore papa Francesco, dal momento che “per vaste aree del mondo l’accesso universale all’assistenza sanitaria rimane ancora un miraggio”.Quindi l’appello al senso di responsabilità dei governi che possono fare qualcosa e degli enti privati interessati. Bisogna elaborare “una risposta coordinata a tutti i livelli (locale, nazionale, regionale, globale), mediante nuovi modelli di solidarietà e strumenti atti a rafforzare le capacità dei Paesi più bisognosi”, conclude il Papa.

