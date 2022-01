https://it.sputniknews.com/20220110/oms-mette-in-guardia-da-3-mesi-difficili-per-il-covid-14566482.html

Oms mette in guardia da "3 mesi difficili" per il Covid

Oms mette in guardia da "3 mesi difficili" per il Covid

Secondo l'inviato speciale dell'Oms David Nabarro, la situazione relativa al Covid-19 rimarrà difficile nei prossimi tre mesi. 10.01.2022, Sputnik Italia

La situazione del coronavirus rimarrà grave per i prossimi tre mesi, ha dichiarato a Sky News David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la pandemia di Covid-19. La fine della pandemia è visibile all'orizzonte, ritiene Nabarro, ma non l'abbiamo ancora raggiunta. Ha avvertito che il mondo dovrà affrontare molte altre ondate di Covid-19.Ora in diversi Paesi c'è un forte aumento dell'incidenza, che i medici legano alla variante Omicron, identificata all'inizio di novembre in Sudafrica e Botswana. Secondo gli esperti, è caratterizzata da una maggiore trasmissibilità e resistenza ai vaccini esistenti. Ad esempio il 4 gennaio negli Stati Uniti il numero di nuovi casi registrati in un giorno ha superato il milione. Complessivamente, secondo gli ultimi dati dell'Oms, ci sono state circa 300 milioni di persone contagiate dal coronavirus SARS-Cov-2 nel mondo, di cui 5,4 milioni sono decedute. La situazione epidemiologica più difficile, oltre agli Stati Uniti, si registra nell'ordine in India, Brasile, Regno Unito, Francia e Russia. L'Italia è al 9° posto nel mondo con 7.538.701 casi accertati di Covid.

