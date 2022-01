https://it.sputniknews.com/20220110/no-vax-in-piazza-nel-belgio-30-persone-fermate-durante-proteste-a-bruxelles---video-14567122.html

No-vax in piazza nel Belgio: 30 persone fermate durante proteste a Bruxelles - Video

No-vax in piazza nel Belgio: 30 persone fermate durante proteste a Bruxelles - Video

Domenica migliaia di manifestanti si sono radunati a Bruxelles per protestare contro le restrizioni anti-contagio imposte dal governo nel tentativo di... 10.01.2022, Sputnik Italia

I resoconti della polizia segnalano la presenza di circa 5 mila persone, mentre gli organizzatori della manifestazione affermano che almeno 20 mila persone sono scese in piazza. Il raduno è partito dalla Gare du Nord, da dove poi il corteo dei manifestanti è sfilato per le strade della capitale belga dirigendosi verso Jubelpark, nei pressi delle istituzioni europee. Al culmine della manifestazione si sono registrati i maggiori momenti di tensione, con scontri che hanno portato al fermo di 30 persone. Il ministro della Salute del Paese, Frank Vandenbroucke, ha chiesto un dibattito parlamentare per introdurre regole più severe a causa dell'aumento dei casi di Covid-19, ma la scorsa settimana il governo belga ha deciso di astenersi dalle nuove misure restrittive.

