Nel casertano vescovo di Teano-Calvi vieta ai preti non vaccinati di dare la comunione

La motivazione di monsignor Giacomo Cirulli è che "la pandemia corre"; inoltre "le ostie vanno coperte" 10.01.2022, Sputnik Italia

Un proverbio popolare dice "a mali estremi, estremi rimedi": sembra che il vescovo della diocesi di Teano-Calvi, in provincia di Caserta, a fronte dell'impennata dei contagi di Covid, si sia avvalso di questo consiglio, vietando ai sacerdoti che non si sono vaccinati contro il coronavirus di dare l'ostia ai fedeli durante la comunione, così come imponendo lo stop a diaconi e laici no-vax nelle chiese diocesane.Nel decreto che porta la firma di monsignor Giacomo Cirulli, si legge:Nella disposizione, il cui testo è stato riportato dall'Ansa, si trovano anche le indicazioni su come conservare le ostie.Il vescovo ha poi ricordato le parole di Papa Francesco, che in precedenza si era espresso a favore della vaccinazione contro il Covid.L'iniziativa del vescovo di Teano-Calvi sembra aver riscosso il gradimento della maggior parte dei fedeli, alcuni dei quali sui social si chiedevano polemicamente sui "sacerdoti che non igienizzano le mani come possono essere controllati", motivo per cui per 2 anni avevano rinunciato a fare la comunione durante la messa.Ricordiamo che monsignor Giacomo Cirulli, nominato vescovo della diocesi di Teano-Calvi da Papa Francesco nel 2017, aveva adottato norme anti-Covid prima di Capodanno, vietando "ogni manifestazione artistica come concerti o altri eventi" e introducendo una limitazione dei fedeli presenti durante le funzioni religiose "in base alla capienza della chiesa".In Italia, secondo gli ultimi dati, ci sono stati 155.659 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore. In Campania in particolare sono stati rilevati 11.815 nuovi contagi.

