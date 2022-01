https://it.sputniknews.com/20220110/ndrangheta-vasta-operazione-antimafia-tra-lombardia-calabria-e-piemonte-14555632.html

Ndrangheta: vasta operazione antimafia tra Lombardia, Calabria e Piemonte

Ndrangheta: vasta operazione antimafia tra Lombardia, Calabria e Piemonte

Alle prime luci dell’alba è scattata una vasta operazione dei militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pavia contro la ‘ndrangheta... 10.01.2022, Sputnik Italia

La famiglia mafiosa è originaria di Platì (Reggio Calabria, ma ha ramificazioni nel nord molto vaste e importanti.Le Fiamme gialle hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Milano, e che sono state eseguite con la collaborazione dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma.Le ipotesi investigative contestate agli odierni arrestati dalla Procura Distrettuale Antimafia milanese vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione e porto di armi da sparo fino a episodi di estorsione perpetrati in Lombardia con l’aggravante del metodo mafioso.L’operazione si è svolta con l’impiego di decine di unità anti-terrorismo del pronto impiego (ATPI), con l’impiego di unità cinofile e dei mezzi aerei del Corpo.Le attività dei reparti è servita per la ricerca e la cattura dei destinatari della misura interessando anche la roccaforte di Platì dove i principali responsabili del sodalizio si erano spostati, facendo poi la spola con la Lombardia.La famiglia mafiosa era attiva in particolare nelle estorsioni ai danni di attività commerciali e imprenditoriali, e nel traffico di stupefacenti come cocaina e marijuana.

