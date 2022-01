https://it.sputniknews.com/20220110/milano-resta-impigliata-nella-scala-mobile-della-metro-e-muore-14553167.html

A causa di una accidentale caduta sulla scala mobile della fermata Cadorna della metropolitana di Milano, una anziana donna di 90 anni ha perso la vita. 10.01.2022, Sputnik Italia

L’anziana signora ha perso l’equilibrio sulla scala mobile che la conduceva verso l’esterno. Nella caduta ha battuto la testa ed è rimasta impigliata con i capelli tra i gradini.Durante il trasporto in ospedale, la donna ha avuto un arresto cardiaco e non c’è stato più nulla da fare. L’anziana donna di 90 anni è morta poco dopo l’arrivo all’Istituto Città Studi di Milano, riporta il Tgr Lombardia.Sul posto è giunta anche una volante della polizia, che ha ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere e alla testimonianza di chi era con l’anziana donna per una conferma sulla dinamica dell’incidente.Il pubblico ministero di turno non ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, né è stato disposto il sequestro della scala mobile.Tuttavia, la scala è stata transennata da Atm e al momento non è agibile.

2022

Notiziario

