Meno disoccupati in Italia, ma in Europa siamo tra gli ultimi

Meno disoccupati in Italia, ma in Europa siamo tra gli ultimi

La crescita dell’occupazione è pari al +0,3%, ovvero a 64 mila unità in più. Una occupazione in aumento sia per gli uomini, che per le donne, dipendenti a termine e autonomi, e per le persone tra i 25-34 anni e per gli ultra 50enni.Il tasso di occupazione sale quindi al 58,9%, ovvero di 0,2 punti su ottobre 2021.Per quanto riguarda la diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro sono pari a 43 mila unità rispetto a ottobre (-1,8%).Il calo del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni è del -0,3%, pari a -46 mila unità rispetto a ottobre e coinvolge uomini, donne e individui con almeno 25 anni di età. Il tasso di inattività scende al 35,0% (-0,1 punti percentuali).Confrontando il trimestre settembre-novembre 2021 con quello precedente (giugno-agosto), si osserva un livello di occupazione più elevato dello 0,3%, con un aumento di 70 mila unità.La ripresa dell’occupazione nel corso del 2021 ha portato ad un numero di occupati a novembre 2021 superiore a quello di novembre 2020 del +2,2%, che in termini quantitativi significa +494 mila unità.L’unica variazione ancora negativa si registra per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni, ma solo per effetto della componente demografica.I dati italiani rapportati in EuropaSecondo i dati Eurostat riportati da Fanpage, l’Italia si colloca al terzultimo posto per il dato della disoccupazione generale, superando soltanto la Spagna (14,1%) e la Grecia (13,4%).Anche sul piano della disoccupazione giovanile non va meglio, siamo davanti soltanto alla Grecia (39,1%) e alla Spagna (30,2%).

