La Svezia non ha intenzione di entrare nella Nato

10.01.2022

La Svezia non ha intenzione di entrare a far parte della Nato e cambiare la sua politica estera, ma Stoccolma mantiene una partnership con l'Alleanza Atlantica, ha affermato la premier svedese Magdalena Andersson.Secondo la premier, la Svezia sta portando avanti una propria linea nell'ambito della politica di sicurezza del Paese: oltre alla partnership con la Nato, Stoccolma intrattiene “rapporti speciali” con la Finlandia. Secondo la Andersson, al momento è rischioso per la Svezia cambiare la sua linea di politica estera. Nonostante l'esplicita posizione di Stoccolma in politica estera, Andersson ha sottolineato che c'è una maggioranza nel Riksdag (Parlamento svedese) a favore di un rafforzamento della cooperazione con l'Alleanza Atlantica.

