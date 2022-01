Kazakistan, vertice online dei leader della CSTO

Quelle che erano iniziate come proteste pacifiche contro l'aumento dei prezzi del gas in Kazakistan si sono rapidamente trasformate in violente rivolte e atti di terrorismo la scorsa settimana. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 19 gennaio, avviando un'operazione antiterrorismo e richiedendo l’intervento del CSTO.

I leader della CSTO, l’Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva (Collective Security Treaty Organisation), terranno una videoconferenza oggi, lunedì 10 gennaio, per discutere dell'attuale turbolenza in Kazakistan.

Il vertice, suggerito dal presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, vedrà i leader di Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, discutere i modi per normalizzare la situazione in Kazakistan a seguito dell'ondata di violenti disordini. Gli Stati membri non intendono tuttavia adottare alcun documento dopo la sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza della CSTO di oggi, ha detto a Sputnik il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La situazione ad Almaty si sta stabilizzando, anche se in città continua l'operazione antiterrorismo, secondo Khabar 24, canale televisivo locale.

Domenica, l'operazione è entrata in una nuova fase nella città kazaka, con l'esercito schierato in tutti i 13 posti di blocco per impedire ai militanti di fuggire dalla città dopo che le forze dell'ordine avevano preso il pieno controllo di tutte le rotte da e per Almaty.

Nel frattempo, il contingente di mantenimento della pace della CSTO, che è stato dispiegato in diverse regioni del Kazakistan su richiesta del governo, sta sorvegliando le infrastrutture critiche del Paese. Le forze di pace CSTO dovrebbero rimanere nel Paese fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata.