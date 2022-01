https://it.sputniknews.com/20220110/in-moldavia-rivelato-il-prezzo-dacquisto-per-il-gas-da-gazprom-14564336.html

In Moldavia rivelato il prezzo d'acquisto per il gas da Gazprom

A gennaio Moldovagaz acquisterà il gas da Gazprom al prezzo di 647 dollari per 1.000 metri cubi. 10.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-10T18:18+0100

2022-01-10T18:18+0100

2022-01-10T18:18+0100

russia

gazprom

energia

moldavia

gas russo

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/30/63/306318_0:189:2490:1590_1920x0_80_0_0_7f7fc26f8c4c068e2c46abfec0857622.jpg

A gennaio il gas russo costerà alla Moldavia più che a dicembre, ha riferito a Sputnik Vadim Ceban, direttore della compagnia energetica Moldovagaz. A dicembre il combustibile blu costava 550 dollari per mille metri cubi. Questa situazione può portare al fatto che l'Agenzia nazionale di regolamentazione dell'energia moldava dovrà riconsiderare le tariffe per i consumatori. A novembre il costo è passato da 245 $ a 586 $ per mille metri cubi e dal 1° gennaio è diminuito di tre dollari. Di recente la presidente moldava Maia Sandu ha convocato d'urgenza il Consiglio supremo di sicurezza per discutere di una possibile crisi energetica. Il Consiglio di sicurezza ha raccomandato al governo di adottare misure per garantire la fornitura ininterrotta di gas ai consumatori. Già a fine ottobre le autorità moldave avevano introdotto lo stato di emergenza nel settore energetico, poiché l'accordo con Gazprom stava per scadere, e la proroga era ostacolata dal mancato pagamento dei debiti da parte di Chisinau. Tuttavia, il 29 ottobre le parti hanno firmato un nuovo contratto quinquennale. Le condizioni si sono rivelate vantaggiose per la Moldavia: il prezzo era di circa $ 430 per mille metri cubi, nonostante il mercato dei futures segnava record storici. Allora Ceban ha detto che il Paese avrebbe potuto risparmiare più di 400 milioni di dollari. Gazprom ha osservato che, tenendo conto della situazione, ha deciso di firmare il contratto praticamente alle condizioni della parte moldava, ma solo con il pagamento del 100% dei debiti. A fine novembre Chisinau ha avuto problemi con il tempestivo trasferimento di 74 milioni di dollari per il gas ricevuto in ottobre. Ma opportunamente sono state apportate modifiche alla spesa pubblica, che hanno permesso di estinguere il debito. Allo stesso tempo, il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov ha espresso preoccupazione per il fatto che la crisi dei mancati pagamenti potrebbe ripetersi in futuro.

russia

moldavia

2022

russia, gazprom, energia, moldavia, gas russo