Imperiese, ristoratore di Taggia blocca i controlli dei carabinieri sul green pass - Video

Imperiese, ristoratore di Taggia blocca i controlli dei carabinieri sul green pass - Video

A Taggia, in Liguria, un ristoratore si è reso protagonista dell'ennesimo episodio sul green pass: durante un controllo ha respinto i carabinieri fuori dal suo... 10.01.2022, Sputnik Italia

Un ristoratore della cittadina ligure di Taggia, in provincia di Imperia, è finito agli onori di cronaca, suo malgrado, per aver respinto i carabinieri impegnati nei controlli sul green pass. L'episodio è successo nel suo locale. All'arrivo dei militari, l'uomo, che in passato ha presentato ricorsi contro le ordinanze ed i vari decreti emessi dalle autorità per la lotta alla pandemia di Covid-19, si è rivolto loro dicendo che "non hanno titolo per richiedere il green pass". Ora il titolare, insieme con il collega del locale, rischia, oltre che il verbale, una pesante denuncia.

