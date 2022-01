https://it.sputniknews.com/20220110/il-2021-e-stato-uno-degli-anni-piu-caldi-della-storia-per-gli-scienziati-europei-14561743.html

Il 2021 è stato uno degli anni più caldi della storia per gli scienziati europei

Il 2021 è entrato tra i sette anni più caldi della Terra. 10.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il progetto europeo Copernicus Climate Change Service, l'anno appena conclusosi è stato uno dei sette più caldi nella storia del nostro pianeta da quando vengono registrati i dati sullo sfondo dell'aumento della concentrazione di CO2 e metano nell'atmosfera. Secondo gli scienziati, la temperatura media annuale nel 2021 era di 0,3 gradi Celsius al di sopra della temperatura del periodo di riferimento dal 1991 al 2020 e di 1,1-1,2 gradi al di sopra del livello preindustriale del 1850-1900. Allo stesso tempo gli ultimi sette anni (2015-2021) sono stati i più caldi nell'intera storia delle osservazioni con un netto margine, il 2016 e il 2020 sono gli anni più caldi. Si chiarisce che la concentrazione di CO2 nell'atmosfera ha raggiunto una media globale di 414 parti per milione e la concentrazione di metano un livello record di 1.876 parti per milione. Le emissioni di anidride carbonica degli incendi boschivi in ​​tutto il mondo sono state di 1.850 megatoni contro i 1.750 megatoni del 2020, un contributo significativo a questa cifra è stato dato dagli incendi in Siberia.

