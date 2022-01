https://it.sputniknews.com/20220110/i-chirurghi-lanciano-allarme-su-interventi-rimandati-a-rischio-in-400-mila-14560641.html

I chirurghi lanciano allarme su interventi rimandati, a rischio in 400 mila

La pandemia ha tanti effetti collaterali e tra i primi il rinvio degli interventi chirurgici programmati. Forse un aspetto della pandemia sorvolato, ma a ben... 10.01.2022, Sputnik Italia

E se nelle terapie intensive e nelle aree mediche tutti gli ospedali ci informano che sono i non vaccinati a intasare gli ospedali, fuori restano quelli che erano in attesa di una operazione.Perché quando un ospedale si riempie di persone infette da curare, quello che succede spiega il professore Basile è questo:Se si continua di questo passo, avverte il professore l’attività chirurgica in Italia verrà “ridotta nella media del 50% con punte dell’80%, riservando ai soli pazienti oncologici e di urgenza gli interventi”.E quello che è più grave, è che “spesso non è possibile operare neanche i pazienti con tumore perché non si ha la disponibilità del posto di terapia intensiva nel post-operatorio”.Posto in terapia intensiva occupato da persone che non si sono vaccinate indicano le statistiche e anche il ministro della Salute lo ha ribadito pochi giorni fa.

