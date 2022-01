https://it.sputniknews.com/20220110/gli-esperti-del-fmi-avvertono-cosi-omicron-puo-minacciare-la-ripresa-14556156.html

Gli esperti del Fmi avvertono: "Così Omicron può minacciare la ripresa"

Gli esperti del Fmi avvertono: "Così Omicron può minacciare la ripresa"

Secondo un'analisi del Fondo Monetario Internazionale le economie emergenti si troveranno a far fronte a nuovi “episodi di turbolenza economica” per effetto della variante Omicron.

2022-01-10T11:32+0100

2022-01-10T11:32+0100

2022-01-10T11:32+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/686/65/6866535_0:90:2981:1767_1920x0_80_0_0_ca0f21672fca7666d389c9ed065d4267.jpg

La variante Omicron mette a rischio la crescita globale. A dirlo sono Stephan Danninger, Kenneth Kang e Hélène Poirson, analisti del Fondo Monetario Internazionale, in un post pubblicato sul blog dell’istituzione finanziaria.In attesa della pubblicazione delle prossime stime aggiornate, prevista per il prossimo 25 gennaio, gli economisti prevedono “episodi di turbolenza economica” ai quali potrebbero trovarsi a far fronte in particolar modo le economie emergenti.“Questi cambiamenti – scrivono gli economisti – hanno portato le previsioni per i mercati emergenti ad essere sempre più incerte. Questi Paese stanno affrontando anche elevati livelli di inflazione e una crescita sostanziale del debito pubblico”.Il rischio è che un conseguente aumento repentino dei tassi della Fed potrebbe "scuotere i mercati finanziari e stringere le condizioni finanziarie a livello globale", rallentando la domanda e il commercio Usa, avendo come effetto una fuga dei capitali e il deprezzamento della valuta nei mercati emergenti.Qualcuno, si legge ancora nell’intervento, “ha già iniziato ad applicare correttivi alla politica monetaria” e a preparare un “supporto fiscale per affrontare la crescita del debito e dell’inflazione”. Le risposte, secondo gli analisti, dovrebbero includere un accompagnamento al deprezzamento valutario e un rialzo dei tassi di interesse benchmark. A minacciare la crescita globale, quindi, ancora una volta, e il virus. In questo caso la variante Omicron, che con la sua diffusione a macchia d’olio potrebbe portare all’introduzione di nuove limitazioni e frenare la ripresa.

https://it.sputniknews.com/20211130/putin-in-dubbio-la-ripresa-economica-globale-per-la-variante-omicron-13978462.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

economia