Francia, deputato "lapidato" davanti a casa a manifestazione contro il pass sanitario - Video

Fa discutere l'episodio che ha visto coinvolto il deputato del partito di Macron Stéphane Claireaux: l'uomo è stato raggiunto sulla porta di casa sua dal... 10.01.2022, Sputnik Italia

Come riferito dal ministero del Mare, l'aggressione a Stéphane Claireaux è avvenuta a margine di una manifestazione cittadina contro il pass sanitario. Il deputato ha "ricevuto numerosi "oggetti" lanciati violentemente in faccia seguiti da lanci di pietre.Il ministro del Mare Annick Girardin, ha denunciato la sera del 9 gennaio un "attacco" contro il deputato Stéphane Claireaux (LREM*) avvenuto davanti all'abitazione di quest'ultimo a Saint-Pierre-et-Miquelon.Il deputato stesso ha poi spiegato l'accaduto su Franceinfo: Il ministro dei Dipartimenti d'Oltremare, Sébastien Lecornu, da parte sua ha annunciato domenica sera su Twitter che il ministro dell'Interno Gerald Darmanin e lui stesso avevano "incaricato il prefetto di Saint-Pierre-et-Miquelon di garantire la protezione del deputato".Nel suo comunicato stampa, il ministero del Mare ha così descritto l'aggressione:L'assistente del deputato, la Girardin, ha commentato così l'ingiurioso episodio, con una nota: Il presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand, ha dichiarato di aver chiamato Stéphane Claireaux:Nelle ultime settimane sono aumentati gli attacchi e le minacce di morte, soprattutto nei confronti di esponenti della maggioranza che hanno approvato questa settimana, in prima lettura, il disegno di legge che trasforma la tessera sanitaria in tessera vaccinale.Molti di loro hanno pubblicato sui social network le minacce di morte ricevute e hanno annunciato l'intenzione di sporgere denuncia.* LREM, La République En Marche, noto anche semplicemente come En Marche, è il partito fondato nel 2016 da Emmanuel Macron, quando all'epoca era ministro del governo di Manuel Valls, n.d.r.

