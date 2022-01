https://it.sputniknews.com/20220110/ex-cancelliere-austriaco-diventa-co-presidente-del-consiglio-europeo-per-la-tolleranza-14563476.html

Ex cancelliere austriaco diventa co-presidente del Consiglio europeo per la tolleranza

Ex cancelliere austriaco diventa co-presidente del Consiglio europeo per la tolleranza

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato nominato co-presidente del Consiglio europeo per la tolleranza e la riconciliazione (ECTR). 10.01.2022, Sputnik Italia

Nell'ottobre 2021 Sebastian Kurz si è dimesso da cancelliere sullo sfondo di un'indagine anti-corruzione e a dicembre ha annunciato il suo definitivo ritiro dalla politica. Alla guida del governo austriaco è subentrato Karl Nehammer. Il presidente dell'ECTR e del Congresso ebraico europeo, Vyacheslav Moshe Kantor, ha affermato di essere contento che Kurz, con la sua esperienza e conoscenza, sia entrato a far parte dell'organizzazione. Secondo quanto riferito, Kurz considera un onore essere incluso nella leadership dell'ECTR. Il Consiglio europeo per la tolleranza e la riconciliazione è un organo consultivo per lo sviluppo della tolleranza, della riconciliazione e dell'istruzione a livello internazionale, contribuendo alla formazione della comprensione e della tolleranza inter-etniche in varie comunità. Il Consiglio fornisce formazione sui metodi per raggiungere la riconciliazione, promuove la comprensione pubblica dei problemi nelle situazioni postbelliche, monitora il livello di razzismo, antisemitismo e xenofobia e propone progetti e soluzioni legali per rafforzare la tolleranza. Vyacheslav Moshe Kantor è il presidente del consiglio sin dalla sua fondazione nel 2008.

