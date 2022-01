https://it.sputniknews.com/20220110/droga-a-roma-espugnato-dai-carabinieri-il-fortino-a-est-della-capitale-21-gli-arresti-14555940.html

Droga a Roma, espugnato dai Carabinieri il ‘fortino’ a est della Capitale: 21 gli arresti

È scattata questa mattina all’alba l’operazione antidroga della Compagnia dei Carabinieri di Pomezia, che hanno eseguito 21 misure cautelari, di cui 18 con... 10.01.2022, Sputnik Italia

L’area di spaccio del ‘fortino’, a Roma si riferisce all’agglomerato di case popolari poste in via dei Papiri e via degli Astrini. A dare il nome alla zona di spaccio la conformazione delle case, la presenza di terreni incolti tutto intorno e la posizione isolata che consentiva alle vedette di individuare qualsiasi veicolo o movimento sospetto anche a lunga distanza.Le indagini sono scattate nel 2019, ma data la capacità osservativa dei criminali le operazioni si sono rivelate lunghe e complesse.Dal fortino entravano e uscivano grandi quantitativi di droga, tra cui hashish, marijuana e cocaina, che procurava agli arrestati proventi consistenti. Tra gli arrestati molti erano pregiudicati già ben noti alle forze dell’ordine.I carabinieri sono riusciti a concludere le attività di osservazione e di raccolta delle prove a carico degli arrestati con l’ausilio di potenti telecamere a distanza, e attraverso attività di osservazione.Grazie alle osservazioni è stato possibile ai Carabinieri ricostruire la rete di relazioni, i ruoli dei principali indagati e annotare il traffico di stupefacenti.Le indagini sono state condotte anche attraverso attività tecniche d’intercettazione delle conversazioni tra i vari indagati, consistenti perlopiù in dialoghi caratterizzati da linguaggio criptico e simbolico.L’attività di controllo si è avvalsa anche del costante controllo dei clienti, a cui di volta in volta veniva sequestrata lo stupefacente. L’attività ha permesso un vero e proprio censimento dei clienti e dei quantitativi che uscivano dal ‘fortino’.

