Di Maio: Italia preoccupata, stop alla violenza in Kazakistan

Di Maio: Italia preoccupata, stop alla violenza in Kazakistan

2022-01-10T16:22+0100

2022-01-10T16:22+0100

2022-01-10T16:22+0100

Al termine dell'incontro a Roma con il capo della diplomazia tedesca Annalena Baerbock, Luigi Di Maio ha espresso alcuni commenti sulla situazione in Kazakistan, sottolineando l'interesse di Roma per gli eventi nel Paese asiatico e chiedendo lo stop immediato alle violenze.Per uno stop alla vendita di armi al Paese asiatico travolto dalle violenti proteste all'inizio dell'anno, il titolare della Farnesina ha dichiarato che "ci coordineremo con i partner internazionali ed europei".In precedenza nel corso della giornata il presidente russo Vladimir Putin, intervenuto nel vertice dei Paesi dell'alleanza CSTO, aveva parlato di "metodi alla Maidan" usati in Kazakistan durante le violente proteste di inizio anno, rilevando che i tentativi di ingerenza straniera nella regione non termineranno.

