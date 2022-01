https://it.sputniknews.com/20220110/covid-per-il-direttore-dello-spallanzani-lobbligo-vaccinale-non-e-una-misura-punitiva-14559117.html

Covid, per il direttore dello Spallanzani l'obbligo vaccinale non è una misura punitiva

Secondo Francesco Vaia, l'obbligo vaccinale è una misura che serve. 10.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma Francesco Vaia, l'obbligo vaccinale per gli over 50 introdotto di recente dal governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è una misura punitiva, ma una scelta motivata scientificamente.Allo stesso tempo Vaia ha aggiunto che il fatto che il vaccino serva non è stato spiegato bene.In Italia, secondo gli ultimi dati del bollettino del ministero della Salute, 115.089.493 è il numero delle dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi, mentre 46.614.891 persone (86,31% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

